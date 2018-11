Milano dedica a Lea Garofalo un bene confiscato alla criminalità organizzata

Milano dedica un bene confiscato alla criminalita' organizzata, dove opera un'associazione per l'integrazione delle donne straniere, a Lea Garofalo, la testimone di giustizia uccisa dalla 'ndrangheta nel 2009. Alla sua memoria e' stato intitolato lo stabile di via Varesina 66 a Milano, dove oggi lavora l'associazione 'Mamme a scuola' che tra le altre cose organizza corsi di italiano per donne straniere. "Quella di Lea è una storia triste ma allo stesso tempo ha dato forza e speranza a molte altre donne che sono riuscite a liberarsi dalle loro famiglie legate alla mafia" ha commentato Lucilla Andretti, referente di Libera Milano. Lea Garofalo sarà ricordata anche con una fiaccolata all'Arco della pace, luogo dove e' stata vista viva l'ultima volta, mentre passeggiava con la figlia Denise, anche lei testimone di giustizia che oggi vive sotto protezione.

Dettagli Creato Sabato, 24 Novembre 2018 17:49