Cinzia Nava: "Istituzioni facciano di più per le donne"

"Ringrazio gli organizzatori del Salone dell'Orientamento, le Istituzioni e tutti i soggetti coinvolti, per l'ottima riuscita dell'evento ospitato a Palazzo Campanella che, ancora una volta, ha raccolto e 'messo in vetrina' l'offerta universitaria di diversi Atenei ed Enti di formazione".

È quanto afferma la presidente della Commissione regionale per le Pari Opportunità Cinzia Nava.

"Nel corso dell'iniziativa - prosegue - sono stata invitata a portare un mio contributo ed è stato stimolante confrontarmi con i giovani. Ho avuto modo di parlare anche della disparità di genere nella scelta delle facoltà universitarie dopo il diploma. Solitamente le ragazze scelgono un percorso di studi ad indirizzo umanistico, nella convinzione che sarà nella loro disponibilità più tempo da dedicare in futuro alla famiglia, sacrificando spesso così capacità ed ambizioni. Ritengo che questo costituisca una rinuncia e rappresenti una mancanza di rispetto versi se stessi. Per questo ho esortato tutti a scegliere il percorso di studi assecondando capacità ed inclinazioni. È necessario conclude Cinzia Nava - che anche le Istituzioni facciano la loro parte per assicurare più servizi che consentano alla donna di conciliare meglio gli impegni della vita lavorativa e la famiglia. Un maggiore welfare, quindi, con servizi a sostegno ed a supporto delle donne".

