Delitto Caccia: la Procura generale di Milano avoca inchiesta

La procura generale di Milano ha avocato il filone di inchiesta sull'omicidio del magistrato torinese Bruno Caccia che vede come indagato Francesco D'Onofrio, un ex militante della formazione terroristica Colp considerato vicino agli ambienti della 'ndrangheta. Lo si e' appreso oggi in occasione dell'udienza in cui si doveva discutere la richiesta di archiviazione presentata dalla procura milanese. (Ansa)

Dettagli Creato Venerdì, 23 Novembre 2018 18:24