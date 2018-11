Santelli fa gli auguri a Scopelliti: è scontro nell’Antimafia

Un gesto "inopportuno" visto l'incarico che ricopre. Cosi' l'entourage del presidente della commissione Antimafia Nicola Morra avrebbe commentato – riporta l'Ansa - la foto sui social della vicepresidente Jole Santelli che fa gli auguri di compleanno a Giuseppe Scopelliti, ex presidente della regione Calabria ed ex sindaco del "Modello Reggio", ora in carcere con l'accusa di falso in atto pubblico a seguito del cosiddetto Caso Fallara. L'immagine sui social ritrae la deputata di Forza Italia insieme all'ex governatore calabrese.

In un post su facebook, la replica della Santelli: "Il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (M5S) prenda le distanze o sostenga con una dichiarazione pubblica le affermazioni a mezzo stampa di questo suo fantomatico entourage. È bene che chi di dovere si assuma direttamente la responsabilità. Tuttavia, è patetico che si esprimano giudizi di opportunità su comportamenti che non violano o pregiudicano alcunché, tanto meno il decoro della carica che rivesto nella Commissione. Nessuno, tanto meno qualche guru della comunicazione imposto della Casaleggio Associati e pagato con soldi pubblici, ha la patente per additare i comportamenti altrui. Se ne facciano una ragione. Non mi lascio intimidire".