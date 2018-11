Il Ministro cinese Li Bin stamattina sarà ricevuto in Cittadella da Oliverio e Russo

Stamattina, alle ore 11.30, il Presidente ed il Vicepresidente della Giunta regionale, Mario Oliverio e Francesco Russo, riceveranno presso la Sala della Presidenza della Regione Calabria il Ministro consigliere per l'economia e commercio dell' Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese Li Bin con il quale Oliverio aveva avuto già un breve e cordiale colloquio nelle settimane scorse a Roma.

L'incontro sarà l'occasione per far conoscere al ministro Li Bin, che si fermerà per tre giorni in Calabria, le bellezze e le potenzialità della nostra terra e per consolidare i cordiali rapporti tra la Cina e la nostra regione che, nello scorso mese di giugno, hanno portato ad un primo accordo con i tour operators cinesi che prevede l'arrivo in Calabria di circa 2500 turisti cinesi nella prima annualità del progetto.

Considerata l'importanza della visita, si pregano i colleghi di assicurare la loro presenza all'incontro di questa mattina in Cittadella.