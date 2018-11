Regione, l'assessore Rizzo alla prima giornata sul sistema IN.F.E.A.S.

L'assessore regionale all'ambiente Antonella Rizzo ha partecipato oggi alla prima giornata della conferenza nazionale per il rilancio del sistema IN.F.E.A.S. che si è svolta a Cagliari, coordinata dall'assessore della regione Sardegna Donatella Spano.

L'assessore all'ambiente, ha relazionato l'esperienza della Regione Calabria nell'ambito della strategia di sviluppo sostenibile. Queste le principali direttrici trattate: gli importanti investimenti nel campo della valorizzazione e monitoraggio degli habitat della rete natura 2000, nel sistema dei parchi nazionali, regionali e delle aree protette. Il rafforzamento del sistema dei rifiuti con la creazione degli eco distretti e l'avvio degli ATO. Il potenziamento dell'offerta turistica attraverso il miglioramento di infrastrutture Green, quali le piste ciclopedonali regionali e la rete di percorsi dei parchi.

La Rizzo ha posto anche l'accento sulla rete dell'educazione ambientale: "la Calabria e la Sardegna - ha sottolineato - stanno portando avanti programmi gemelli nel campo dell'educazione ambientale. In particolare la regione Calabria ha attivato un tavolo tecnico di educazione ambientale permanente con la partecipazione di tutti i portatori di interessi; un progetto volto alla rivitalizzazione e ricostituzione della rete di educazione ambientale regionale e al miglioramento della strategia di sviluppo sostenibile; una raccolta delle migliori pratiche per la successiva diffusione e una assistenza diretta ai beneficiari degli incentivi economici, posti a bando dalla regione Calabria, che tende a creare una rete di buone prassi e a stimolare la condivisione e lo scambio tra gli attori regionali". L'assessore Rizzo ha poi stigmatizzato l'assenza del ministero: "un'occasione persa – ha detto - per conoscere lo stimolante percorso messo in atto dalle regioni italiane e dalle Arpa". "In ogni caso – ha aggiunto - , questa conferenza nazionale costituisce lo strumento per una riflessione sulla ricostruzione del percorso Infea a livello nazionale e sarà portato all'attenzione del tavolo ministeriale attraverso la Conferenza Stato regioni".

Al termine, nel ringraziare la collega Spano per averla invitata all'importante iniziativa, l'assessore ha concluso auspicando proficue collaborazioni tra le Regioni attraverso lo scambio delle diverse esperienze.