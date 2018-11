Ex Lsu-Lpu, Bruno Bossio (Pd): “Anche se in minoranza ci battiamo per stabilizzazione lavoratori”

"Ricevo da più parti richiesta di chiarimenti su quello che sta accadendo sulla vicenda ex LSU/LPU della Calabria. Partiamo da una premessa non banale: il PD non è al governo, i parlamentari PD non sono più maggioranza né in aula né in commissione". È quanto dichiara in un post su Facebook la deputata del Pd Enza Bruno Bossio, che aggiunge: "Quindi anche se, come ogni anno, abbiamo depositato un emendamento in legge di bilancio (23.3 Bruno Bossio-Viscomi) che consente, attraverso le deroghe, di portare avanti entro il 2020, il percorso di stabilizzazione dei nostri 4500 contrattualizzati ex LSU/LPU, il rischio che la maggioranza non lo approvi è molto alto. La discussione sugli emendamenti in commissione bilancio inizia lunedì 26, ma ad oggi, non ci risulta che i parlamentari calabresi della Lega e dei 5 stelle abbiano presentato alcun emendamento".

"Siamo fiduciosi che questo potrà avvenire anche successivamente con un emendamento del relatore o del governo stesso, che noi voteremmo con disponibilità e lealtà. Ma se questo non dovesse accadere entro il 31 dicembre 2018 o se il nostro emendamento fosse bocciato, il risultato drammatico sarebbe che i nostri 4500 lavoratori resterebbero a casa perché non ci sarebbero i fondi nemmeno per il bacino."

"Per questo – conclude l'esponente dem - faccio appello a tutti i lavoratori, a tutte le rappresentanze sindacali, a tutti i sindaci di vigilare perché questo scippo al futuro di 4500 famiglie calabresi sia impedito. Io per quello che posso vi terrò informati come sempre, passo passo".