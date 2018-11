Maltempo, ripresa oggi la circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro

Da martedì scorso era sospesa per i danni causati alla linea dal maltempo abbattutosi sulla Calabria. La circolazione ferroviaria fra Crotone e Catanzaro è ripresa stamattina (poco dopo le 5), con un rallentamento precauzionale.

Cinquanta i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) impegnati in questi due giorni per ripristinare completamente i circa 110 metri di infrastruttura ferroviaria (terreno, pietrisco e binari) e altri punti danneggiati dalle forti piogge. Trenitalia, in attesa del completamento degli interventi, ha attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Crotone e Catanzaro Lido.

Le forti piogge cadute sulla parte jonica della Calabria avevano provocato tre smottamenti, fra Isola Capo Rizzuto e San Leonardo di Cutro, mentre una tromba d'aria che aveva investito un treno rompendo alcuni finestrini aveva provocato tre feriti lievi fra i passeggeri.