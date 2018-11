Calabria protagonista del premio "Amico del consumatore 2018"

Sono Calabresi i protagonisti del premio "Amico del Consumatore 2018".

L'imprenditore Antonino De Masi riceverà giovedì 22 novembre a Roma il riconoscimento che ogni anno il Codacons assegna a coloro i quali si sono distinti per l'impegno in favore dei diritti dei cittadini.

Una menzione speciale, poi, andrà alla famiglia Congiusta.

Nel corso della giornata sarà, infatti, ricordata la figura di Mario Congiusta e la sua "testarda" battaglia per la legalità.

"Questo paese ha un debito enorme verso la famiglia Congiusta - sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons - per non aver saputo garantire giustizia per l'omicidio di Gianluca, ucciso dalla n'drangheta il 24 maggio 2005.

Ora è compito di tutti noi invocare le modifiche all'attuale sistema processuale delle intercettazioni delle comunicazioni da e per il carcere, affinché la sua "lotta" non sia stata vana.

Alla base delle decisione di assegnare il riconoscimento ad Antonino De Masi, invece, le battaglie avviate dall'imprenditore contro la malavita e il racket, ma ancor di più la sua lotta contro gli Istituti Bancari che hanno strozzato l'imprenditoria di questo paese e in particolare in Calabria.

De Masi è stato infatti il primo imprenditore che, dopo essersi ribellato alla 'ndrangheta, ha portato alla sbarra gli istituti di credito denunciandoli. Ha lottato contro i tassi d'interesse usurai delle banche per proteggere la sua impresa e i suoi lavoratori, per tutelare tanti altri nella sua situazione, e per dare giustizia a chi invece non ce l'ha fatta, alle tante imprese, soprattutto al sud, che si sono dovute arrendere ai crimini bancari".

Hanno assicurato la loro presenza per omaggiare due grandi Calabresi il Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Senatore Nicola Morra e la Senatrice Bianca Laura Granato.

La consegna del premio "Amico del consumatore 2018" avverrà giovedì 22 novembre alle ore 14:30 a Roma presso Spazio Tiziano – Viale Tiziano 68.