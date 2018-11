L’artista calabrese Rossella Regina lancia una raccolta fondi a sostegno di Telethon

Ha cominciato nel 2013 con una raccolta fondi a sostegno della Fondation Viviane e del relativo progetto di costruzione di un Ospedale di Riabilitazione a Kinshasa. Ha proseguito nel 2015 con un'iniziativa a favore dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) - Bologna per sostenere la promozione di progetti di 'wheelchair hockey' (hockey su sedia a rotelle) e delle attività di supporto psicologico.

...è passato qualche anno e nonostante le difficoltà logistico-burocratiche connesse all'organizzazione di iniziative similari, Rossella Regina, cosentina di Laino Borgo, rivelazione di Italia's got talent già nota al suo pubblico per le numerose incursioni 'da piccolo schermo', scende nuovamente in campo, questa volta a favore di Telethon - Sezione di Bologna, sua città adottiva.

"Avevo quasi perso ogni speranza per quest'anno - confessa Rossella - poi il fortunato contatto con Alessandro Maestrali, Coordinatore Telethon Bologna e...spero che il resto sia storia di una cordata benefica che nel suo piccolo possa contribuire a raggiungere i grandi obiettivi della Ricerca Scientifica – conclude".

E così la macchina organizzativa si rimette in moto e lungo il suo cammino incrocia la disponibilità della Rocchetta Magica, piccolo Laboratorio Creativo, che decide di rispondere alla 'chiamata' di Rossella proponendo le sue originali quanto 'tenere' creazioni: magnetini coloratissimi e dalle svariate forme che diventano fulcro della raccolta di beneficenza a sostegno di Telethon.

Con il make-up di Samuele Caredda (MUA & Hair Stylist) e lo zoom di Dario Mingarelli (Fotografo) il gioco è poi fatto! Ed eccoli qua: gufetti, gattini, pesciolini, stelline, nuvolette, ciabattine, matrioske, ghiacciolini, elefantini, uccellini, coccinelle...

Basterà un'offerta di soli 3 euro per aderire alla campagna, al via il 22 novembre prossimo sul territorio di Bologna, ma di certo non mancheranno distribuzioni locali anche nel suo borgo natìo, fa sapere l'eclettica cantante.