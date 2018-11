Regione, bando startup e spin-off: al via seconda call avviso pubblico

Con un ammontare complessivo di 5 milioni di euro di risorse del POR Calabria 2014-2020, parte la seconda call dell'avviso pubblico che prevede l'attivazione di un ciclo breve di formazione finalizzato alla definizione di un piano di sviluppo aziendale e la concessione di incentivi per la creazione di microimprese innovative promosse da laureati e di spin-off promosse da operatori della ricerca. I termini per presentare la domanda sono fissati alle ore alle ore 12:00 di venerdì 14 dicembre 2018.

"Creare sinergie tra il sistema della ricerca e il tessuto imprenditoriale – ha dichiarato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio – significa investire nei nostri talenti e dare loro opportunità di crescita professionale. In questa direzione abbiamo voluto fermamente rafforzare l'impegno dell'amministrazione regionale a sostegno della nascita e del consolidamento di startup e spin-off della ricerca. La prima call dell'avviso ci aveva già consentito di raggiungere brillanti risultati finanziando le proposte di 50 startup e 18 spin-off della ricerca. Lanciamo adesso la seconda call per allocare nuovamente importanti risorse del POR, portando l'investimento complessivo dell'avviso a 10 milioni di euro, per incentivare ulteriori progetti ad alto contenuto innovativo e aumentare l'occupazione di giovani laureati e ricercatori perché solo attraverso la diffusione della cultura d'impresa e il pieno sostegno ai talenti e alle buone idee possiamo costruire basi solide per lo sviluppo della Calabria".

Il programma di intervento dell'avviso anche per la seconda call si articola in due fasi. La prima fase prevede, a seguito della presentazione delle idee imprenditoriali, l'erogazione di un ciclo breve di formazione sulla cultura d'impresa, di servizi di assistenza e affiancamento per la predisposizione di un piano d'impresa rivolto ai soggetti selezionati. Nella fase 1 ai fini dell'accesso ai servizi, erogati dalla società regionale Fincalabra, possono presentare domanda per la creazione di startup persone fisiche in possesso di laurea e/o gruppi costituiti da persone fisiche, la cui maggioranza numerica dovrà essere costituita da laureati. Per la creazione di spin-off possono partecipare operatori della ricerca e/o gruppi costituiti da persone fisiche all'interno dei quali sia presente almeno un operatore della ricerca. Nella seconda fase, invece, si procederà alla concessione di incentivi per l'avvio dell'attività imprenditoriale ai soggetti che hanno beneficiato dei servizi del primo step. Solo i soggetti proponenti ammessi a partecipare alla fase 1, a conclusione del percorso di formazione, potranno presentare domanda per la concessione degli incentivi previsti dalla fase 2. Gli investimenti ammissibili per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali da micro-imprese innovative e spin-off della ricerca riguardano la realizzazione di Piani di sviluppo aziendale, che devono comprendere la realizzazione di un Piano di investimento produttivo e di un Piano di innovazione aziendale. Il beneficiario può anche richiedere, ad integrazione dei due precedenti piani, il finanziamento di un Piano integrato di servizi reali.

L'ammontare delle spese ammissibili per la realizzazione dei Piani di sviluppo aziendale non può essere inferiore a 30mila e superiore a 285mila euro. Le spese complessivamente ammissibili per l'acquisizione di servizi reali non possono essere superiori a 75mila euro. Il contributo massimo concedibile è pari al 70% delle spese ammissibili, entro un limite massimo di 200 mila euro sulla base del regime di aiuti de minimis. Le attività previste per il progetto proposto dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell'Atto di adesione ed obbligo. Ciascun destinatario potrà, dopo aver effettuato la registrazione, accedere all'area riservata sul portale Calabria Europa attraverso la quale compilare e stampare la domanda di partecipazione e il formulario allegato. Pena l'esclusione, le domande di partecipazione dovranno essere compilate on line, sottoscritte dal proponente con allegato valido documento di riconoscimento, e inviate mediante procedura telematica. Nella pagina dedicata al bando, correlata a questa news, sono disponibili tutti i dettagli e le modalità operative.