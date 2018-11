Da Unicredit 300 milioni per le Pmi del Mezzogiorno

300 milioni di euro per supportare le PMI del Mezzogiorno. E' il plafond messo a disposizione da UniCredit grazie all'adesione Sme Initiative - Bond del Mezzogiorno, l'iniziativa indetta congiuntamente dal Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), Banca Europea per gli Investimenti (BEI), Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) e Commissione europea. I nuovi finanziamenti, a condizioni agevolate e garantiti dal Fondo di Garanzia (a valere sulla Riserva PON IC) per le PMI, hanno la finalita' di facilitare l'accesso al credito, con tempi di erogazione piu' brevi, e di incentivare gli investimenti delle Micro, Piccole e Medie imprese in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna. L'importo massimo finanziabile e' pari a 1.500.000 euro per singola azienda.

Dettagli Creato Giovedì, 15 Novembre 2018 12:49