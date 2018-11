Santelli vicepresidente Antimafia, Gallo e Pedà: "Giusto riconoscimento"

Anche i consiglieri regionali Gianluca Gallo e Giuseppe Pedà hanno voluto commentare attraverso una nota congiunta, la nomina della coordinatrice regionale e parlamentare di FI, Jole Santelli, a vicepresidente della Commissione parlamentare Antimafia definendola "la calabrese giusta al posto giusto".

"La designazione della Santelli – dicono i due esponenti del gruppo consiliare della Casa delle Libertà – è il giusto riconoscimento per l'impegno sempre profuso sul piano della legalità, ma anche la garanzia, per la Calabria, che il lavoro che serve nell'azione di contrasto alla criminalità sarà svolto con passione, fermezza e competenza. A lei i nostri auguri di buon lavoro. Siamo certi che non risparmierà energie e che, come sempre, darà il massimo ed il meglio di sé anche in questa nuova esperienza che la attende".