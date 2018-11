Antimafia, Gaetti (M5S): “Auguri a Morra, persona competente”

"Auguri al mio amico e collega Nicola Morra per il suo nuovo incarico, ha tutte le caratteristiche per svolgere questo ruolo in maniera puntuale. Sono certo che saprà creare un clima di condivisione più ampio possibile all'interno della stessa Commissione Parlamentare Antimafia.

Certo di una reciproca e proficua collaborazione con il Governo, buon lavoro a tutta la commissione". Lo afferma il Sottosegretario di Stato all'Interno Luigi Gaetti .