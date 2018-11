Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo nei tratti a rischio neve

Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sara' in vigore l'obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle strade statali e dell'A2 'Autostrada del Mediterraneo' maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l'obbligo riguarda le statali: 107 SGC dal Km 0,000 (Svincolo di Paola) al km 137,300 (svincolo di Crotone); NSA 406 "Fago del Soldato" dal km 0,000 al km 0,860 CS; NSA 407 "Re Dipiano" dal km 0,000 al km 0,700 CS; 108/Bis dal Km 0,000 (Colosimi) al Km 55,200 (Cuturelle ) CS; 109 bis dal km 0,000 (Cafarda) al km 12,000 ( Pentone) CZ; 109 ' della Piccola Sila' dal km 68,200 (Cafarda) al km 82,340 (Taverna) CZ; 177 'Silana di Rossano' dal Km 0,000 (Bivio Camigliatello) al Km 59,735 (Cropalati) CS; 179 ' del Lago Ampollino' dal Km 0,000 (Spineto) al Km 5,800 (Bocca di Piazza) CS.

E ancora: 179/dir 'del Lago Ampollino' dal Km 0,000 (bivio Spineto) al Km 27,460 ( Albi) CZ; 182 'delle Serre Calabre' dal Km 43,000 (Sorianello) al Km 73,000 ( Chiaravalle) CZ; 283 'delle Terme Luigiane' dal km 0,000 (Guardia Piemontese) al km 18,000 ( Fagnano) CS; 481 ' della Valle del Ferro' dal km 27,000 (Oriolo) al km 31,000 (Oriolo - Castroregio) CS; 616 'di Pedivigliano' dal Km 0,000 al Km 17,000 (Colosimi Martirano - Svincolo autostrada) CS; 616/dir dal Km 0,000 al Km 3,049 in provincia di CS; 660 'di Acri' dal Km 0,000 (Luzzi) al Km 43,400 (Acri) CS; 682 'Jonio Tirreno' dal Km 10, 950 (Mammola) al Km 27,000 (Polistena) RC; 713 'Trasversale delle Serre' dal km 6,615 (Vazzano) al km 37,100 ( Gagliato) CZ; 713 dir dal km 0,000 al km 6,864 (Serra San Bruno) VV; 713 dir/A 'asta di raccordo per Serra San Bruno' dal km 0,000 al km 0,536 (Serra San Bruno) VV.

Lungo l'A2 'Autostrada del Mediterraneo, dal km 103,800 (svincolo di Padula/Buonabitacolo) al km 194,000 (svincolo di Frascineto) e dal km 259,000 (svincolo di Cosenza Sud) al km 285,800 (svincolo di Altilia). L'obbligo e' segnalato su strada tramite apposita segnaletica verticale ed ha validita' anche al di fuori dei periodi indicati, in caso di condizioni meteorologiche caratterizzate da precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nella pagina "piani e interventi" del sito Anas (http://www.stradeanas.it/it/piani-interventi) e' possibile visualizzare tutti i tratti stradali ed autostradali ove vige l'obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve e le principali aree di sosta in caso blocco della circolazione per i mezzi pesanti.