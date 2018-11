Uniti per l'autismo: riunione delle associazioni

Per la prima volta in Calabria, si sono riunite , sabato 10 Novembre 2018, a Lamezia Terme, le 12 associazioni maggiormente rappresentative della Regione dell'insieme delle famiglie di persone nello Spettro dell'Autismo: il Comitato Uniti per l'Autismo Calabria.

Replicando l'esempio di collaborazione tra Gaudio Onlus,Spazio Blu Autismo Varese Onlus eAngsa Lombardia Onlus nelComitato Uniti per l'Autismo Lombardia, anche in Calabria si concretizza (e questo succede già da Febbraio 2018) un esempio di fattiva condivisione di attività tra ben 12 associazioni. E' dall'esperienza di Uniti per l'Autismo Lombardia che nasce, infatti, Uniti per l'Autismo Calabria.

Che, proprio in Calabria, ha già dimostrato alle famiglie di riuscire a rappresentare il più efficace punto di riferimento anche a livello istituzionale nell'iter di discussione ed approvazione definitiva della Legge Regionale Autismo,con già 2 audizioni in Terza Commissione Sanità e Politiche Sociali in seno al Consiglio Regionale.

Cosenza, Vibo Valentia, Drapia, Melito Porto Salvo, Lamezia Terme, Scalea, Rende, Bovalino, Catanzaro sono le città sedi delle associazioni che si sono ritrovate stamani a Lamezia Terme in un incontro di discussione e concreta programmazione degli interventi a favore delle famiglie di persone con autismo della regione.

Del Comitato Uniti per l'Autismo Calabria fanno parte:

Dimmi... A Onlus– Scalea CS (presente Teresa Di Marco);Angsa Vibo Valentia Onlus– Vibo Valentia (presente Mary Naso);Calcia l'Autismo Onlus– Cetraro CS (presente Gigi Lupo);io autentico Onlus– Vibo Valentia (presente Enrico Mignolo);Fondazione Marino per l'Autismo Onlus, Fondazione Italiana Autismo e Angsa Calabria (presente Giovanni Marino);Angsa Lamezia Terme Onlus– Lamezia Terme CZ (presente Emanuela Muraca);La Casa delle Fate Onlus– Cosenza (presente Francesco Vaccaro);Angsa Cosenza Onlus– Cosenza (presente Fernanda Ricotta);ADDA Onlus– Galatro RC (presente Vito Crea);Angsa Catanzaro Onlus– Catanzaro (presente Rossana Russo);La Casa dei Colori Onlus, Sez. Autismo – Roggiano Gravina CS;Le Mani nel Domani Onlus– Cosenza.Uniti per l'Autismo Calabria, da qualche giorno, ha anche una propria Pagina Facebookeuna sezione sito https://ioautentico.org/uniti-per-lautismo-calabria/, per gestire al meglio gli spazi di collaborazione e gestione delle attività.

Non è la prima volta che in una regione riescono a collaborare diverse associazioni di famiglie con autismo.Ma è la prima volta che succede in Calabria e che così tante associazioni partecipano. Un esempio anche per il resto d'Italia, dunque.