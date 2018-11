La manutenzione delle opere in verde lungo la A2 va alla Ecogest

Sarà Ecogest spa, azienda italiana di servizi autostradali, ad occuparsi della manutenzione delle opere in verde lungo la A2 "Autostrada del Mediterraneo" Salerno-Reggio Calabria. Lo rende noto la stessa societa' in un comunicato. "L'appalto – si legge in un nota – riguarda i servizi biennali relativi alla manutenzione delle opere in verde lungo il tratto tra i Km. 0+000 e 151+000. A pochi giorni di distanza dalla precedente aggiudicazione che riguardava la A35 BreBeMi, per l'azienda di Ravenna una nuova sfida, accolta con il solito entusiasmo, ma anche una straordinaria occasione per poter creare nuovo indotto occupazionale anche in questa area geografica".

"Il verde non e' semplice ornamento, ma complementare ad una infrastruttura come in questo caso l'autostrada. I servizi programmati da Ecogest, realizzati dopo un'attenta pianificazione tecnica e di progettazione che tiene conto dei fattori pedoclimatici e morfologici, ma anche degli aspetti di antropizzazione dei siti nei quali si opera, mirano a migliorare l'ambiente e ad evitare gli incidenti stradali, incrementando le condizioni di sicurezza. Con questa nuova importante aggiudicazione, Ecogest registra una presenza stradale e autostradale nazionale di oltre 5000 chilometri. Un nuovo traguardo per la nostra azienda - ha commentato il Ceo di Ecogest, Michela Nanni - che torna ad operare nel Sud Italia dopo alcuni appalti vinti sulla rete siciliana. I servizi biennali ci permetteranno di impiegare nuove risorse umane, creando contemporaneamente uno specifico indotto di fornitori e servizi". L'azienda Ecogest è presente su tutta la rete nazionale autostradale e opera per i principali concessionari autostradali e per la rete di Stato. Dal 2015 opera anche in Polonia, Turchia, Romania e Francia attraverso il controllo di societa' e di branch operative e sta monitorando con attenti focus i mercati statunitensi e dell'America Latina.