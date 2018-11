Mazzuca (Unindustria Calabria): “Parteciperemo a evento nazionale Connext”

"Stiamo lavorando ad una importante iniziativa di partenariato industriale per creare sinergie e diffondere cultura d'impresa. Si chiama Connext, Vision Networking Business ed e' un evento nazionale di tutto il sistema Confindustria che si svolgera' a Milano il 7 e 8 febbraio. Si tratta del primo grande incontro espositivo e di networking digitale di Confindustria sui principali driver di sviluppo e crescita per imprese nazionali e internazionali". Lo annuncia il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca. "Sarà un momento unico - aggiunge Mazzuca - di costruzione collettiva di valore, con un forte focus sulla capacita' di mettere in connessione e offrire alle imprese visione e occasioni di crescita. Avremo l'opportunita' di attivare incontri B2B, presentazioni, vetrine di progetti innovativi, momenti di dibattito. Saranno presenti nell'ambito espositivo le aziende e i principali player nazionali economici e finanziari". "Il progetto Connext di Confindustria - e' detto in un comunicato - si svilupperà intorno a quattro aree tematiche: fabbrica intelligente, aree metropolitane motore dello sviluppo, il territorio laboratorio dello sviluppo sostenibile, la persona al centro del progresso". "Con le nostre imprese saremo presenti - sottolinea il presidente di Unindustria - perchè si tratta di una vetrina importante e perche' come imprenditori siamo alla costante ricerca di spazi di incontro, di occasioni per allargare l'orizzonte rispetto ai mercati di sbocco, accrescere e migliorare le integrazioni di filiera, conoscere nuovi partner, confrontarsi con stakeholder, associazioni, operatori commerciali. Connext e' tutto questo". "Il progetto, inoltre - e' detto nel comunicato - avra' un ambito internazionale, con il coinvolgimento di imprese da un Paese europeo di grande valore per l'Italia come la Germania, di aziende ed enti provenienti dal Marocco, uno dei piu' promettenti Paesi dell'area mediterranea, e dall'area balcanica. In particolare per la Germania, nell'ambito dell'area tematica 'Made in Italy nel mondo', e' previsto il coinvolgimento di operatori delle grandi reti commerciali, specializzati nel settore alimentare e della moda/accessori". "Con i colleghi del Comitato di Presidenza di Unindustria Calabria - conclude Natale Mazzuca - abbiamo valutato l'importanza strategica dell'iniziativa in cui tutta Confindustria e' impegnata, a partire dal presidente Boccia e dalla squadra di presidenza".

Dettagli Creato Venerdì, 09 Novembre 2018 17:06