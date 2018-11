Maltempo, U.Di.Con e Fna: “Sospendere tasse per aziende agricole danneggiate”

"Programmare interventi che diano immediato sollievo al settore agricolo come la sospensione e il dilazionamento del pagamento delle tasse per tutte le aziende agricole insistenti nei territori colpiti dal maltempo". A rilanciare l'appello, fatto nei giorni scorsi dall'Unione per la Difesa dei Consumatori U.DI.CON per la Regione Sicilia, sono Ferruccio Colamaria segretario provinciale U.DI.CON Cosenza e Mario Smurra segretario regionale della Federazione Nazionale Agricoltori FNA, i quali aggiungono:

"Per dare sollievo immediato ai produttori e sostenere il settore occorre un intervento immediato che possa permettere alle aziende di continuare ad andare avanti nonostante gli in genti danni subiti dal maltempo. Sostenere le aziende affinché possano continuare a produrre significa anche continuare a garantire posti di lavoro. Urge anche e soprattutto mettere in sicurezza il territorio. Sia la UDICON che la FNA sono disponibili a tutelare i diritti dei cittadini e ad assisterli nella richiesta del risarcimento dei danni o il ripristino dell'attività".