I tirocinanti calabresi della giustizia a Roma: “Possiamo proseguire nostro percorso professionale?”

Si è svolta il 29/10 la protesta dei tirocinanti negli uffici giudiziari calabresi questa volta però, "stufi dei rimpalli di competenza tra la Regione ed il Ministero – affermano i tirocinanti della giustizia della Calabria – ci siamo recati a Roma certi di ricevere, per lo meno, il supporto e la disponibilità dei nostri politici Calabresi/Lametini ed in particolare dell'on.le Furgiuele il quale in data 11/05/2018, in seno al convegno F.I.L.A.I. riguardante i tirocini, sotto lo slogan "lalegaalserviziodelterritorio"prese impegni specifici dinanzi a tutti noi. Inutile dire che quanto accaduto nei giorni scorsi – aggiungono – non è che un altro esempio della scarsa qualità della nostra classe politica. L'On.le Furgiuele avvisato della nostra presenza, eravamo da ore sotto la pioggia battente, non poteva incontrarci poichè impegnato ad adempiere i suoi doveri di parlamentare.

Deludente l'atteggiamento di chi siede in parlamento grazie alla fiducia che in lui abbiamo riposto e che ci ripaga con un assordante silenzio. Gli unici a darci udienza Ferri ed un suo delegato del PD, Cannizzaro, D'Ettore e la Bartolozzi di Forza Italia. A ricevere una degazione dei tirocinanti, il 31/10, anche il capo gabinetto del vicepremier Di Maio. Ormai da troppo tempo insiste una condizione di incertezza incomprensibile per noi lavoratori che abbiamo prestato la nostra attività a supporto degli uffici giudiziari per otto anni e che avremmo dovuto proseguire il percorso formativo interrotto il 3/10 per altri 12 mesi. Ma da allora, nonostante il rincorrersi di promesse e impegni assunti dai nostri rappresentanti politici, nulla è stato fatto. Siamo indignati, hanno deciso, per capricci di natura politica, in deroga a convenzioni vigenti, di ignorare le nostre legittime aspettative. Vogliamo sapere, ne abbiamo il diritto – concludono – se possiamo proseguire il nostro percorso professionale".