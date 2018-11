"Approvato lo Statuto dell'Autorità Idrica Calabrese, da parte dei Sindaci che ne costituiscono l'assemblea. Passaggio importante con il quale si sblocca un'impasse procedurale considerando che da tempo non si avevano più notizie in merito. Scongiurato il temuto commissariamento, si può procedere con tutti i successivi adempi burocratici previsti: nomina del Presidente, del Direttore Generale, scelta del tipo di gestione per il servizio idrico integrato e scelta del soggetto unico gestore a cui affidare il servizio stesso. Sulla carta adempimenti formali burocratici ma nella sostanza, riteniamo, tematiche tutt'altro che facili da definire e soprattutto dirimere nell'immediato, considerandone l'implicita complessità. Rimane lo scetticismo precedentemente espresso, sulla strutturazione della legge 18/2017 sul riordino del SII in Calabria, a nostro parere poco chiara su come lo si dovrà rimodulare, considerando che nelle intenzioni la stessa prevede la riorganizzazione oltre che della gestione idrica anche di quella della depurazione, che tanti problemi ha creato e sta creando alla nostra regione con le oramai innumerevoli procedure di infrazione da parte della UE. Lo Statuto che regola la vita dell'Ente, chiamato a svolgere le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato, è stato approvato all'unanimità da 26 sindaci dei 40 componenti l'assemblea, questo, un dato emblematico sull'interesse che non tutti pongono su una materia tanto delicata e importante per la nostra regione, alla luce dei tanti disagi che si sono determinati in passato e che sono ancora purtroppo attuali e il cui progetto di soluzione risulta essere ancora dai contorni e dai contenuti poco definiti. Sulla scelta della modalità di attuazione del servizio abbiamo tutti concordato debba essere pubblica, alla luce anche del referendum del 2011, e su questo sembrerebbe che non sussistano più dubbi. Sulla scelta del soggetto unico, così per come abbiamo più volte sostenuto, riteniamo non si possa prescindere dalla So.Ri.Cal., la Società Risorse Idriche Calabresi, e dalle competenze e professionalità presenti, non dimenticandoci ovviamente delle realtà di Crotone con il consorzio di Congesi, di Reggio Calabria con la Società Idrorhegion, della Società Acque Potabili che opera in alcuni importanti centri della provincia di Cosenza, e di tutti quei lavoratori che a vario titolo operano nel settore.

Deve essere questa, a nostro parere la logica di individuazione del soggetto gestore, considerando che non immaginiamo nel contingente e allo stato attuale, con Sorical che ha una concessione di fornitura all'ingrosso fino al 2034, plausibili e concrete soluzioni alternative. Lo stato giuridico di Sorical deve essere modificato, con la chiusura della sua messa in liquidazione con la sua pubblicizzazione e contestuale chiusura del rapporto con il socio privato che da tempo, ripetiamo, ha espresso l'intenzione di cedere le quote. Queste erano e rimangono le questioni aperte che necessitano di un confronto. Nell'incontro del 30 luglio u.s. presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale tra Regione Calabria, Cgil, Cisl e Uil, convocata per fare il punto sulla situazione relativa al ciclo integrato delle acque in Calabria si era deciso di attivare, su richiesta sindacale, a partire dal mese di settembre, tavoli tematici permanenti dedicati, sia con la Regione Calabria e sia con l'A.I.C., atti a verificare lo stato della situazione. Siamo arrivati al mese di novembre e non c'è stata ancora nessuna convocazione. In occasione dell'inaugurazione della diga del Menta abbiamo preso atto che finalmente il Governatore Oliverio ha pubblicamente riconosciuto la centralità di Sorical nella futura gestione del servizio idrico integrato in Calabria, ci aspettiamo, però, come stiamo chiedendo da tempo, al di là delle dichiarazioni di circostanza, atti consequenziali concreti". Lo scrivono Pompeo Greco (Femca Cisl) e Tonino Russo (Usr Cisl Calabria).