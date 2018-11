Psr Calabria 2014/2020: online le graduatorie

Il Dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari rende noto che sul sito internet www.calabriapsr.it sono state pubblicate le graduatorie relative alla Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020 "Cooperazione", Intervento 16.9.1 "Sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare", azione A e azione B, annualità 2017. Il PSR Calabria finanzierà dunque ventidue progetti con risorse complessive pari a 1.587.928,44 Euro.

In particolare, per quanto riguarda l'azione A (che favorisce l'integrazione e l'inclusione sociale di fasce deboli e categorie svantaggiate, con l'abbia e ti di servizi di utilità sociale) sono state ritenute ammissibili quattordici domande, per un contributo totale concesso di 1.312.746,92 Euro.

Per l'azione B, invece (che sostiene la promozione di servizi di educazione alimentare ed ambientale) saranno finanziati otto progetti, con risorse pari a 275.181,52 Euro.

"La Misura 16.9 - ha affermato il consigliere regionale delegato del presidente della Regione Mario Oliverio all'agricoltura Mauro D'Acri - sostiene azioni e progetti di cooperazione tra operatori agricoli ed alti operatori pubblici e privati delle aree rurali, finalizzate a definire soluzioni innovative per lo sviluppo delle imprese agricole che diversificano le attività. data l'importanza della Misura, faremo in modo di reperire nuove risorse per pubblicare un nuovo bando e dare la possibilità a più beneficiari di poter contare sul sostegno del Programma di Sviluppo Rurale per realizzare i propri progetti nell'ambito della multifunzionalità delle aziende agricole. Questa misura riveste un'importanza fondamentale - ha aggiunto il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari Giacomo Giovinazzo - in quanto mira allo sviluppo e alla crescita delle aree rurali calabresi, andando a potenziare i servizi di integrazione sociale, di assistenza sanitaria e di educazione ambientale e alimentare. Con questa Misura si toccano aree e comparti collaterali al l'agricoltura, rimasti fino ad ora inesplorati. In questo modo, quindi, il PSR sostiene non solo l'agricoltura in senso stretto, ma il miglioramento della qualità della vita delle popolazioni delle aree rurali e l'incremento occupazionale, attraverso la valorizzazione della diversificazione delle attività delle aziende agricole e zootecniche".