Paolo Tramonti eletto vicepresidente Fondartigianato: gli auguri della Cisl Calabria

"La CISL Calabria esprime i più sentiti e partecipati auguri di buon lavoro all'amico Paolo Tramonti eletto all'unanimità vicepresidente nazionale di Fondartigianato. Ad affermarlo Tonino Russo segretario generale CISL Calabria.

Il FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE è un Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua costituito da: Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI, CGIL, CISL, UIL per promuove, realizzare e diffondere iniziative di formazione continua all'interno di piani formativi. Il fondo si pone come obiettivo quello di favorire le condizioni per rendere possibile lo sviluppo delle pratiche formative che qualificano ulteriormente il lavoro dell'artigianato e delle PMI nel sistema delle politiche del lavoro.

Siamo sicuri –continua Russo- che tale importante carica e riconoscimento sarà spesa nell'interesse esclusivo del lavoratori con particolare attenzione al Mezzogiorno e alla Calabria puntando sul settore della formazione che rappresenta un punto di partenza fondamentale per accelerare processi di crescita e di sviluppo a favore delle nostre comunità". Lo afferma il Segretario Generale CISL Calabria Tonino Russo.