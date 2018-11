Ex lavoratori Lsu-Lpu, Bruno Bossio (Pd): "Per stabilizzazione serve impegno di tutti"

"Lungo il percorso che porterà alla stabilizzazione degli LSU-LPU calabresi dobbiamo essere tutti dalla stessa parte.

Questo è il messaggio che ho voluto portare oggi all'Assemblea ANCI di Lamezia. Quella per i diritti degli LSU/LPU è sempre stata ed è ancora una battaglia parlamentare prima che politica, di giustizia sociale e mai elettorale". E' quanto affermato dalla deputata del Pd Enza Bruno Bossio.

"Per questo è molto incoraggiante la disponibilità dei colleghi Tucci e Cannizzaro a portare avanti una iniziativa comune per raggiungere il risultato finale della stabilizzazione per tutti i 4500 lavoratori. E se questo risultato dovesse passare attraverso un emendamento della maggioranza di governo sarò ben felice di votarlo. Il percorso iniziato dal Presidente Oliverio appena eletto e portato avanti da noi parlamentari PD tra mille difficoltà insieme ai precedenti governi e grazie alla disponibilità dei sindaci calabresi, non può interrompersi perché la tutela dei diritti dei lavoratori calabresi vengono sempre prima (ora come allora) degli schieramenti politici".