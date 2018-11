"Aemilia", si arrende condannato sequestratore: le reazioni

"Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda di Reggio Emilia: il sequestratore è stato arrestato e gli ostaggi sono sani e salvi. Una volta in più ringrazio la straordinaria professionalità delle nostre Forze dell'Ordine, che si confermano tra le migliori al mondo". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini commentando l'epilogo del blitz del pregiudicato Francesco amato, che per quasi 8 ore ha tenuto in ostaggio 5 persone in un ufficio postale in provincia di Reggio Emilia, per poi arrendersi spontaneamente ai carabinieri.

"Il primo pensiero va a chi è rimasto ostaggio per tante ore e ai loro familiari, tornati finalmente alla libertà i primi e a un minimo di tranquillità i secondi. E' a loro che si stringe l'intera comunità regionale". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. "A nome di tutti gli emiliano-romagnoli, voglio ringraziare le forze dell'ordine, i vertici dei carabinieri, i militari e gli agenti impegnati sul campo, gli inquirenti e magistrati che hanno portato a termine un'operazione complessa e difficile senza che ci fossero conseguenze ancor più tragiche rispetto comunque alla drammaticità di quanto successo". E Bonaccini coglie anche l'occasione "per ribadire la volontà delle istituzioni e della società regionale di contrastare con forza tutte le mafie e le infiltrazioni della criminalità organizzata, cui l'Emilia-Romagna si oppone con determinazione, senza voltarsi dall'altra parte, prendendo a esempio il processo Aemilia che si è appena chiuso e il lavoro d'indagine che è stato svolto".

"A Reggio Emilia le forze dell'ordine hanno dimostrato, ancora una volta, tutta la loro professionalità: l'attività di mediazione e dialogo posta in essere con il sequestratore è stata, senza dubbio, elemento cardine per la risoluzione di questa vicenda. Ho appena sentito il Questore con il quale ho avuto modo di complimentarmi per l'egregio lavoro svolto: c'è stata tanta angoscia durante queste ore, ma per fortuna ogni cosa è andata per il meglio. Ringrazio tutte le forze dell'ordine intervenute per il lavoro meticoloso messo in campo al fine di garantire, quotidianamente, la sicurezza nelle nostre città". Così Carlo Sibilia, Sottosegretario di Stato all'Interno del M5S in una nota.

"Lo Stato vince ancora, la 'ndrangheta perdera' sempre. Sono finalmente liberi i cittadini tenuti in ostaggio alle Poste di Pieve Modolena (Re) da questa mattina da un latitante per associazione mafiosa condannato nel processo #Aemilia. Grazie Carabinieri! Grazie Forze dell'Ordine!". Lo scrive, in un tweet, il vicepremier Luigi Di Maio.

"Grazie ai Carabinieri che con il loro intervento hanno consentito la liberazione degli ostaggi a PieveModolena. Lo Stato è sempre in prima linea a tutela della legalità e per garantire l'incolumità dei cittadini. Basta 'ndrangheta, basta mafia!" ha scritto, invece, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.

"Grazie alle forze dell'ordine che hanno liberato gli ostaggi e arrestato il sequestratore a Reggio Emilia. Un risultato ottenuto con intelligenza, lucidità e coraggio". Lo ha scritto su Twitter Ettore Rosato (Pd), vicepresidente della Camera.