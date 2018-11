Assessore regionale all'Urbanistica, Rossi, incontra Ordini Professionali

I Presidenti degli Ordini professionali hanno incontrato in data odierna l'Assessore alla Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Prof. Franco Rossi, alla presenza delle competenti strutture tecniche del Dipartimento, al fine di condividere un percorso comune per imprimere un'accelerazione nella redazione degli strumenti urbanistici comunali (PSC/PSA) ed in generale sulla gestione del territorio, per fronteggiare anche le evoluzioni e criticità climatiche recentemente verificatesi, nonché per offrire un valido e propositivo contributo al processo di partecipazione e concertazione in atto per la redazione del Piano Paesaggistico Regionale.

Si è discusso in merito alle procedure di formazione ed approvazione dei piani ed alle disposizioni transitorie previste dalla legge urbanistica, al fine di individuare proposte migliorative ed esemplificative, alla luce di quanto emerso dall'attuazione dell'evoluzione normativa nazionale e regionale.

In tale contesto, riveste particolare importanza l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica.

Tale aggiornamento, certificato ai sensi di quanto disposto al comma 9 bis dell'art. 25 della LUR, consentirà agli enti territoriali di procedere celermente all'elaborazione del quadro conoscitivo inerente la propria strumentazione urbanistica.

I rappresentanti degli Ordini presenti hanno manifestato grande soddisfazione per le iniziative promosse dall'Assessorato, chiedendo che possano essere replicate anche per le ulteriori attività che l'Assessorato medesimo vorrà intraprendere, quale ad esempio quelle inerenti l'aggiornamento professionale in materia di Urbanistica e Pianificazione Territoriale.