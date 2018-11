Finanziarie regionali: domani presentazione nuovo Disegno di Legge

Presidenza

Domani, alle ore 15:30, presso la Sala Oro della Cittadella regionale, conferenza stampa di presentazione del nuovo Disegno di Legge sulle Finanziarie regionali.

Il Presidente della Regione, Mario Oliverio, attribuisce grande importanza a questa iniziativa "che si inserisce in un'azione più ampia portata avanti in questi anni dal governo regionale per rinnovare e rafforzare il ruolo della società finanziaria regionale come strumento di supporto al sistema delle imprese calabresi".

All'incontro con i giornalisti, oltre al Presidente Oliverio, parteciperanno anche il Presidente di Fincalabra, Carmelo Salvino; il Presidente di Gepafin e ANFIR, Salvatore Santucci; il Vicepresidente di Fincalabra e Componente del Comitato Direttivo di ANFIR, Giuliana Barberi.

L'incontro sarà moderato dal Responsabile dell'Area Operativa di Fincalabra, Dr. Antonio Mazzei.