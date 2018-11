Maltempo, Magorno (Pd): “Perchè il Governo non riconosce lo stato di calamità alla Calabria?”

"A distanza di quasi un mese dalla richiesta formale della Regione Calabria per il riconoscimento dello stato di emergenza per il maltempo dello scorso ottobre – che ha provocato lutti e danni innumerevoli – il Governo non è stato in grado di pronunciarsi e fornire così alla mia terra gli strumenti necessari per far fronte all'enorme mole di disagi provocati a infrastrutture, aziende e beni immobili. Siamo di fronte a un'inerzia inaccettabile, che si ripercuote sui territori e genera ulteriori difficoltà. In questi giorni carichi di dolore per le tragedia che si sono consumate da Nord a Sud, dalla Sicilia al Veneto, assistiamo a una diffusa incapacità di questo Governo a gestire le emergenze, a farsi carico dei problemi delle comunità e a rispondere con provvedimenti conseguenti. La Regione con delibera 443 della Giunta regionale, e datata 8 ottobre, ha predisposto tutti gli atti necessari affinché le istituzioni nazionali potessero attivarsi ma è trascorso quasi un mese e regna un totale immobilismo. Governare richiede prontezza e dinamismo, senso di responsabilità e dedizione. Basta con le dirette social, basta con i tweet e i selfie di dubbio gusto. L'Italia ha bisogno di menti e mani laboriose". Così, in una nota, il senatore Pd, Ernesto Magorno.

Dettagli Creato Lunedì, 05 Novembre 2018 10:49