Piogge torrenziali sulla Calabria, la Protezione Civile: "Attenzione ai corsi d'acqua, uscite solo per motivi strettamente necessari"

Continuano le precipitazioni intense sul territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, che ora si stanno particolarmente concentrando in modo significativo lungo il bordo ionico della Calabria nella Locride. Piogge molto intense anche nel catanzarese e in fase di spostamento verso il crotonese e verso il bordo ionico della provincia di Cosenza.

La Protezione Civile consiglia vivamente chi abita in prossimità di corsi d'acqua e di canali di non sostare in prossimità dei locali seminterrati o a piano terra.

Si consiglia inoltre di prestare attenzione nel percorrere strade prossime a corsi d'acqua e a canali, di evitare di percorrere i sottopassi.

La Protezione Civile consiglia inoltre di limitare gli spostamenti se non per motivi strettamente necessari.

Per segnalare ogni situazione di emergenza contattare il numero verde 800222211 della Sala Operativa Regionale Unica (SORU) della Protezione Civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.