Grandi opere, Siclari (FI): “Unica speranza per il Paese”

«La manifestazione di Torino, promossa da Forza Italia con Berlusconi e lanciata da Tajani, è un appuntamento importante per tutto il Paese». Lo afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, commentando la notizia dell'iniziativa voluta dal presidente del Parlamento europeo nel capoluogo piemontese a sostegno dell'alta velocità. Siclari prosegue affermando che «è fondamentale dire che l'Italia non deve essere isolata dal resto dell'Europa che, al contrario, sembra essere la volontà dell'attuale governo che annulla tutte le grandi opere. Forza Italia è attenta allo sviluppo del nostro Paese - prosegue il senatore forzista - fondamentale non solo per rendere competitivo il nostro territorio ed attrarre gli investitori ma anche per permettere alle aziende già esistenti di superare la crisi. Sulle grandi opere così come sulla flat tax faremo il nostro programma di battaglia, come affermato dal presidente Berlusconi e dal presidente Tajani e come detto agli elettori in campagna elettorale».

Siclari conclude annunciando la sua presenza, il prossimo 10 novembre a Messina per dire sì al Ponte sullo Stretto: «È una battaglia che riguarda tutte le amministrazioni e che rappresenta la madre di tutte le grandi opere di cui l'Italia ha bisogno per uscire dal pantano nel quale continua a rimanere impelagata a causa dell'incapacità dell'attuale maggioranza di Governo che isola completamente la Sicilia. Il Ponte sullo Stretto obbliga anche la realizzazione dell'alta velocità ferrovia da Salerno a Palermo», ha concluso il senatore azzurro.

Dettagli Creato Venerdì, 02 Novembre 2018 16:53