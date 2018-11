Campagna (Ugl): “Bene nomina di Wanda Ferro nella Commissione parlamentare antimafia”

"Apprendiamo con interesse della nomina dell' on. Wanda FERRO a membro della Commissione parlamentare Antimafia". E' quanto dichiara Walter Campagna Segretario Regionale Ugl Polizia Penitenziaria. "Si tratta di un meritato riconoscimento che segue alla sua lunga e comprovata esperienza politica. Sono certo -aggiunge Campagna - che l'on. Ferro saprà svolgere con assoluta professionalità il delicato compito conferitoLe, che si rispecchia nel Suo alto valore di legalità dimostrato negli anni. Le Commissioni di inchiesta hanno il compito di indagare sui fatti indicati nelle leggi o delibere istitutive, per riferire al parlamento ed eventualmente proporre le opportune modifiche normative. All' on. Ferro - conclude il Sindacalista - ed agli altri membri Calabresi eletti in Commissione, vanno gli auguri della nostra Segreteria regionale".

Dettagli Creato Venerdì, 02 Novembre 2018 16:28