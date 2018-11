Fragomele: “Dall'associazione “CiCredo” un augurio di futura collaborazione alle neo elette amministrazioni provinciali di Catanzaro e Vibo Valentia”

L'associazione socio culturale "CiCredo", esprime i propri sinceri auguri ai due nuovi presidenti eletti delle province di Catanzaro e Vibo Valentia. Sergio Abramo e Salvatore Solano in qualità di validi amministratori locali calabresi, sapranno certamente guidare i rispettivi enti intermedi verso nuove programmazioni e progettualità rigenerative per l'intero comprensorio. Il Presidente di "CiCredo", Francesco Fragomele, si dichiara pronto ad intraprendere proficui rapporti di collaborazione amministrativa, sociale e culturale con i due neo presidenti e con i rispettivi consigli provinciali. La speranza è quella di promuovere su tutto il territorio futuri percorsi di politica trasparente volti alla realizzazione di nuovi progetti di crescita e sviluppo economico, turistico, lavorativo ed urbanistico. Certamente tutti conosciamo le difficoltà di autonomia che investono l'ente provincia in seguito alla riforma Delrio, ma questo ostacolo verrà certamente superato dallo spirito di iniziativa, politica e progettuale, nascente dalle future collaborazioni di Abramo e Solano con le grandi e piccole realtà amministrative e con il settore dell'associazionismo locale. Il futuro parte dal cambiamento ed è giunto il momento, anche in Calabria, che l'impegno sociale investa anche, in senso collaborativo, la vita amministrativa degli enti pubblici.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 14:52