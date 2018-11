140mila italiani in Canada: i più numerosi sono i calabresi

Calabria, seguita nell'ordine dal Lazio e dalla Campania. Sono queste tre le principali regioni di origine dei circa 140mila italiani residenti in Canada sulla base dell'iscrizione all'Aire. I dati, presenti nel "Rapporto Italiani nel Mondo 2018" della Fondazione Migrantes, confermano una tendenza che si è consolidata nel tempo ma che - sorprendentemente - si discosta e anche di parecchio dalla mappatura del più ampio fenomeno migratorio nel resto del mondo. Lo riporta il "Corriere Canadese", quotidiano in lingua italiana, fondato da Daniel Iannuzzi nel 1954. I numeri riportati dalla Fondazione Migrantes, evidenzia il "Corriere Canadese", tengono conto solamente degli italiani iscritti all'Aire che, secondo gli ultimi calcoli, rappresentano appena il 10 per cento del totale degli italocanadesi. Allo stesso tempo, però, l'analisi comparativa presente nel rapporto fornisce un'istantanea sostanzialmente oggettiva applicabile all'intero fenomeno migratorio italiano in Canada.

Dettagli Creato Giovedì, 01 Novembre 2018 13:49