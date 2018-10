Manovra, Siclari (FI): “Reddito di cittadinanza inutile, investire su infrastrutture per creare lavoro”

"L'incompetenza e l'improvvisazione di questo governo fa si che non si rendano conto della gravità e dell'emergenza occupazionale che vive il nostro paese. La disoccupazione continua a crescere mentre nella Manovra non si pone minimamente attenzione al problema". A dichiararlo, in una nota, è il senatore di Forza Italia Marco Siclari, che aggiunge: "I dati Istat parlano chiaro e evidenziano come sul lavoro il Governo non stia facendo nulla per invertire una rotta che, a breve, porterà l'Italia nel baratro.

Questa è l'ennesima dimostrazione – sostiene il parlamentare azzurro – che i cittadini non hanno bisogno ancora di vedere applicare la vecchia politica assistenzialista, il reddito di cittadinanza non è la soluzione perché non crea lavoro e in pochi ne beneficeranno. Stanno portando il nostro paese indietro – prosegue il senatore forzista – perché le loro scelte peseranno sulle spalle dei cittadini che vedranno diminuire i soldi per la sanità, si passa dal 6,7 al 6,5 di quest'anno, la mancanza di lavoro e la volontà di non creare infrastrutture che sono, invece, l'unica soluzione per creare occupazione. Un fallimento totale quello di un Governo che – conclude Siclari – non ha mai spesso con gli spot elettorali e che per inseguirli sta mettendo a rischio il paese".