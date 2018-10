Pil, Siclari (FI): “Dati Istat su crescita certificano azione politica fallimentare del governo”

"I dati Istat confermano l'azione politica maldestra che questo governo si ostina a portare avanti. L'incompetenza ha portato, nell'ultimo trimestre, un calo del valore aggiunto dell'industria rispetto al trimestre precedente. L'Istat dipinge un quadro disarmante e preoccupante evidenziando 'dal lato dell'offerta la perdurante debolezza dell'attività industriale - manifestatasi nel corso dell'anno dopo una fase di intensa espansione, appena controbilanciata dalla debole crescita degli altri settori'".

Ad affermarlo, in una nota, è il senatore di Forza Italia Marco Siclari, il quale aggiunge: "Di Maio continua ad abbaiare alla luna, se la prende con i poteri forti, con la manina, con L'Europa, con le Banche, con lo Spread, persino con la stampa tagliando i fondi, adesso – prosegue il parlamentare azzurro – dichiara che non conosceva le penali sulla TAP quando ci sono i video che smascherano questa ennesima bugia, insomma, continua a cercare un capro espiatorio su cui far ricadere i fallimenti del movimento che rappresenta e di questo Governo che – sostiene Siclari – brucia miliardi ogni giorno, mortifica l'industria e le imprese e crea nuovi disoccupati. Il vero problema è che Di Maio si comporta come quel calciatore che gioca male, sbaglia tutti i tiri in porta ma poi se la prende con chi fa le pagelle".