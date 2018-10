La Giunta regionale al lavoro: i provvedimenti approvati

La Giunta regionale della Calabria si è riunita oggi pomeriggio sotto la presidenza del Presidente Mario Oliverio, con l'assistenza del Segretario Generale della Giunta Ennio Apicella.

Su proposta della Presidenza sono stati approvati i seguenti provvedimenti: presa d'atto della decisione della Commissione Europea di modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (Feasr) della Regione Calabria; rimodulazione del piano finanziario del Piano di Coesione (Pac) 2007-2013; rinnovo del commissariamento del Consorzio di Bonifica integrale dei bacini del Tirreno cosentino.

È stato nominato inoltre Francesco Di Castello quale nuovo Commissario starordinario dell'Agenzia della Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (Arcea) a seguito delle dimissioni dei giorni scorsi di Maurizio Nicolai. Su Proposta congiunta della Presidenza e dell'Assessorato allo Sviluppo Economico è stata assunta la presa d'atto di accordo e convenzione con il Mise e il Mef sottoscritti con modifiche nell'ambito del Por Calabria Fesr Fse 2014-2020.

Su proposta dell'Assessorato alle Infrastrutture sono state approvate le modifiche alla delibera n. 392 del 10 agosto 2017 riguardante il Piano investimenti destinati al rinnovo del parco automobilistico per il Trasporto Pubblico Locale, mentre su proposta dell'Assessorato alla Tutela dell'Ambiente è stato approvato l'accordo di programma tra la Regione Calabria e il Ministero della Tutela del Territorio e del Mare per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di aree inquinate nel territorio della Regione Calabria.

Su proposta dell'Assessorato al Lavoro e Welfare, congiuntamente con la Presidenza, è stato approvato lo schema di atto integrativo al protocollo di intesa per la realizzazione di azioni nei settori legalità e sicurezza da finanziare con risorse delle politiche di coesione attribuite alla Regione Calabria e al Ministero dell'Interno (Pon Legalità per il ciclo di programmazione 2014-2020) e il recepimento e attuazione delle linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, approvate dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con accordo del 22 gennaio 2015.

Su proposta dell'Assessorato all'Istruzione e Attività Culturali è stata assunta la presa d'atto del parere della Commissione Consiliare ed approvazione del piano annuale 2018 della delibera n. 386 del 29 agosto 2018 avente ad oggetto Norme per la programmazione e lo sviluppo dell'attività teatrale. Sempre su proposta dell'Assessorato alla Cultura è stata approvata la proposta parziale di modifica degli indirizzi regionali per la programmazione e la definizione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Calabria, quinquennio 2017/2018-2022/2023. Infine su proposta dell'Assessorato al Bilancio e Personale la Giunta ha effettuato una serie di variazioni di Bilancio.