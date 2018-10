"Nell'arco dei prossimi tre anni, entro il 2021, avremo una rivoluzione completata nel sistema dei trasporti". Lo ha detto il presidente della Regione, Mario Oliverio, nel corso di una conferenza stampa per la consegna di 22 nuovi autobus a Ferrovie della Calabria. "E' in atto un lavoro - ha proseguito il governatore - che risponde a una visione guidata dal Piano regionale dei trasporti, nella consapevolezza che l'accessibilità esterna e la mobilità interna alla regione sono fondamentali per realizzare obiettivi di crescita e di sviluppo. Oggi mettiamo un altro tassello di questo percorso di rilancio del settore, con specifico riferimento al trasporto pubblico locale, dopo anni in cui il parco macchine non e' mai stato rinnovato: questi nuovi e moderni autobus che oggi consegniamo a Ferrovie della Calabria - ha spiegato Oliverio - sono una prima tranche di un progetto complessivo di 364 autobus che entro il 2019 saranno in circolazione in Calabria. E' un investimento importante, che rientra nel complesso degli investimenti messi in campo per riqualificare e rilanciare il sistema del trasporto pubblico locale e dei trasporti in generale, se si pensa anche alle risorse che - ha concluso il presidente della Regione - abbiamo investito per l'ammodernamento delle ferrovie, con particolare riferimento al radicale ammodernamento della linea jonica o alla ferrovia Catanzaro Lido-Lamezia o alla ferrovia Catanzaro-Cosenza, e per il sistema aeroportuale calabrese"



http://ildispaccio.it/calabria/193498-fotogallery-consegnati-22-nuovi-bus-a-ferrovie-calabria-oliverio-entro-2021-rivoluzione-nel-sistema-trasporti#sigProId16c25871da View the embedded image gallery online at: