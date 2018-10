Maltempo: strade chiuse e famiglie evacuate in diverse province

Ancora disagi per il maltempo a Reggio Calabria. Stasera, in Prefettura, si e' svolta un'altra riunione di Protezione civile per l'esame delle criticita'. Frane si sono verificate in alcune frazioni del Comune di Reggio Calabria: Paterriti, Eremo Botte, Sambatello e Mattarossa. Per Paterriti e Mattarossa il Comune e la Citta' metropolitana stanno intervenendo per consentire la viabilita'. Un famiglia e' stata evacuata in localita' San Sperato a causa del crollo di un muro privato vicino all'abitazione. Continuano i disagi alla cittadinanza per le interruzioni della fornitura di energia elettrica in alcune strade per il cui rispristino sono al lavoro diverse squadre dell'Enel. Le squadre dei Vigili del fuoco proseguono ad operare ininterrottamente, anche per rimuovere i numerosi alberi e rami caduti per il forte vento che hanno creato intralcio anche alla circolazione. L'Anas e' intervenuta lungo la statale 682 Tirreno Ionio nei pressi dello svincolo di Mammola per mettere in sicurezza un muro all'interno del torrente Torbido, attivando al contempo un servizio di sorveglianza h 24 nei pressi dello stesso svincolo. il Sindaco di Anoia ha emesso un'ordinanza di sgombero per 4/5 famiglie le cui abitazioni, a valle della fiumara Sciarapotamo, potrebbero essere interessate da una eventuale piena. Nessuna criticita' e' stata segnalata sulla rete autostradale dall'Anas e sulla rete ferroviaria.

Strade allagate e tre torrenti esondati nel centro di Cariati dove piove da diverse ore. Evacuata l'abitazione di due anziani nei pressi del fiume Nica', che ha raggiunto i limiti degli argini. Chiuso al traffico il ponte che attraversa lo stesso fiume in via precauzionale. I due anziani evacuati, costretti a letto e tenuti in vita da apparecchiature mediche per patologie croniche, sono stati trasferiti in ambulanza nell'ospedale di Cariati. I sanitari del 118, a causa degli allagamenti, sono stati supportati nel trasferimento in ospedale dai Vigili del fuoco, dai carabinieri e dai volontari della Protezione Civile. Al momento, da una prima valutazione da parte della macchina comunale, i danni sono ingenti in tutto il territorio di Cariati. In tilt anche l'impianto idrico del Comune che mette a rischio l'erogazione di acqua potabile sul territorio.

Situazione difficile nel crotonese per il maltempo. Tutte le squadre ordinarie dei vari distaccamenti piu' squadre del comando di Crotone, con l'ausilio del personale fluviale con gommone, sono impegnate nel salvataggio di persone rimaste in auto invase dall'acqua in varie zone. La statale 107 e' bloccata in zona bivio Altilia a Belvedere Spinello. Vari smottamenti di fango e acqua sulla sede stradale si sono verificati a Petilia Policastro, Casabona, Ciro' Marina, Ciro' Superiore. Al momento, nella provincia, sono oltre 30 gli interventi in attesa di essere smaltiti.

La strada statale 106 e' allagata in vari tratti del suo percorso dal quartiere Lido di Catanzaro in direzione Crotone. E' l'effetto della violenta pioggia caduta per tutto il pomeriggio su gran parte della fascia ionica della Calabria. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, sia per soccorre automobilisti con le auto bloccate, sia per allagamenti e caduta di alberi.