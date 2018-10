Terremoto, scossa di magnitudo 6.8 al largo delle coste greche avvertita anche in Calabria

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.8 è stata registrata poco prima dell'una lungo la Costa Occidentale del Peloponneso,in Grecia.

L'evento tellurico è stato avvertito in maniera distinta dalla popolazione anche in Calabria, segnalazioni dalla Piana di Gioia Tauro fino a Reggio Calabria, passando per le aree più interne.