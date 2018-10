Anas, lavori di pavimentazione in orario notturno lungo la SS 280 “Dei due mari” in provincia di Catanzaro

Al fine di dimezzare i tempi di esecuzione e conseguentemente mitigare i disagi alla circolazione stradale sulla strada statale 280 'Dei Due Mari', Anas ha disposto all'impresa esecutrice di eseguire i lavori di risanamento profondo del corpo stradale anche in orario notturno e di implementare le maestranze presenti nel cantiere.

Inoltre, Anas ha disposto all'impresa esecutrice di attivare immediatamente un doppio senso di circolazione in direzione Catanzaro Lamezia Terme che sarà già attivo dalle ore 16:00 di questo pomeriggio.

A seguito dell'interdizione del tratto compreso tra il km 26,200 e il km 28,400 e della rampa di ingresso - direzione Catanzaro - dello svincolo 'Sarrottino – Martelletto', il traffico veicolare in direzione Catanzaro potrà usufruire sia del doppio senso di circolazione in direzione Catanzaro-Lamezia sia della strada di servizio Martelletto-Sarrottino (dal km 26,440 al km 27,800).

Tale intervento, per un investimento complessivo di circa 1 milione di euro, non solo risulta finalizzato alla bonifica profonda del corpo stradale ma anche alla stesa di asfalto drenante, al fine di elevare gli standard di sicurezza degli utenti su una delle arterie strategiche della viabilità calabrese.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App tore" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148