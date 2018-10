Niente ‘ndrangheta dietro il suicidio dell’ultrà della Juve, Raffaello Bucci?

Non ci sarebbe la 'ndrangheta dietro il suicidio di Raffaello Bucci, l'ex ultrà della Juventus nel gruppo dei Drughi, morto dopo essere caduto dal viadotto di Fossano nel luglio del 2016. E' quanto viene riferito all'ANSA da fonti investigative che all'epoca si occuparono dell'inchiesta Alto Piemonte sui rapporti tra boss e curva.

Sulla morte di Bucci gli accertamenti sono coordinati dalla procura di Cuneo.

L'eventuale esistenza di minacce, pressioni e aggressioni fisiche ai danni di Bucci nei giorni immediatamente precedenti alla morte - non ancora dimostrata - sarebbe dovuta, secondo le stesse fonti, non all'intervento di 'ndranghetisti, ma al massimo a un contrasto con delle persone, probabilmente ex compagni di tifoseria, che gli rimproveravano di avere trattenuto per se' una parte cospicua dei proventi del bagarinaggio dei biglietti delle partite della Juventus.