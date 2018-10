Conpait Calabria protagonista con il primo corso di pasticceria targato Cast Alimenti

Grande debutto a Gioia Tauro per il primo corso di pasticceria artigianale " Primi Passi in pasticceria", nato dalla fusione degli storici corsi base di Conpait e Cast il corso avrá la durata di 80 ore suddivise equamente tra teoria e pratica , un percorso con l'obiettivo di preparare e introdurre gli allievi nel mondo della produzione di pasticceria , affrontando le fasi fondamentali della pratica di laboratorio. Tre i docenti di altissimo livello , i maestri PierPaolo Magni , due volte campione del mondo di gelateria , il presidente di Apar Angelo Musolino, e la trevigiana Fatima Lucchese vincitrice proprio a Reggio del festival del gelato SCIRUBETTA . Fortemente voluto da Musolino il percorso segna un punto di svolta per la professionalitá dell'arte pasticcera reggina, infatti CAST Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia dell'Alimento) è un istituto di formazione e aggiornamento unico in Italia ad offrire corsi specifici per tutti i mestieri del gusto in aule-laboratorio specificatamente attrezzate, CAST Alimenti si rivolge ai giovani così come ai professionisti già affermati mettendo a loro disposizione maestri e strumenti idonei a coniugare l'essere, il sapere e il saper fare. Grande attenzione viene data ai prodotti tipici del Made in Italy, al centro dei programmi di studio e delle lezioni pratiche in aula. Lo stesso format viene quindi riportato nella nostra regione ospitato dalla moderna sede di Vadaladue che ci auguriamo possa essere d'ora in poi la fucina di promettenti artigiani.

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Ottobre 2018 20:35