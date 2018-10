Irto: "Da Leopolda emerge grande voglia di partecipazione"

Il presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Nicola Irto (Pd), a margine del convegno "Cultura, legalita' e idee imprenditoriali fonti di riscatto del Sud", che si è svolto al Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Reggio Calabria, al quale ha preso parte anche il vicepresidente della Camera dei deputati Mara Carfagna (FI)è intervenuto, parlando con i giornalisti, relativamente alla situazione del centrosinistra e del Pd.

"Dall'incontro alla Leopolda a Firenze emerge una grande voglia di partecipazione. C'e' un nuovo interesse probabilmente dovuto al fatto che la drammaticita', l'inconcludenza ed incapacita' del governo nazionale, che si sta manifestando in questi giorni, crea una nuova voglia di partecipazione in chi non si riconosce in queste forze populiste che stanno 'non governando' l'Italia, creando uno scontro senza precedenti con le altre istituzioni del Paese, mi riferisco al Presidente della Repubblica, e con l'Unione Europea".