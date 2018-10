Consiglio Regionale, conclusi i lavori della Seconda Commissione "Bilancio"

La seconda Commissione consiliare, 'Bilancio, programmazione economica e attività produttive, Affari Ue e relazioni con l'Estero', presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta, ha approvato a maggioranza il Documento di Economia e finanza della Regione per gli anni 2019-2021. L'organismo, ha inoltre espresso parere finanziario positivo al rendiconto per l'esercizio del 2017 dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Arcea), al riconoscimento della legittimità di alcuni debiti fuori bilancio, all'introduzione del procedimento di voto elettronico in Consiglio regionale (relatore il consigliere Franco Sergio), ad una proposta di legge che dettaglia la partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle Commissioni(di iniziativa dei consiglieri Sergio e Bova), a nuove norme per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità ed ex art. 7 del bacino regionale calabrese, al rendiconto per l'anno 2017 dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'Agricoltura (Arsac) e ad una proposta di legge di iniziativa del consigliere Michele Mirabello in materia di distretti turistici, zone a burocrazia zero e nautica da diporto.

Nel corso dei lavori è stata audita la rappresentante di Federconsumatori, dottoressa Mimma Iannello sul tema della detassazione regionale dei carburanti.

Alla seduta hanno contribuito con la loro presenza e gli interventi i consiglieri Sergio, Mirabello, D'Atri, Orsomarso, Neri, Arruzzolo e Scalzo.