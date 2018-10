Criminalità, Fsp Polizia: "Statistiche non rendono realtà. Servono più uomini e mezzi per sicurezza"

"L'indice della criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore parla di un numero generale di reati in calo, ma le statistiche, molto spesso, non fotografano la realtà, o quantomeno non nella sua interezza, proprio come accade, ad esempio, per i grandi patrimoni. I numeri pubblicati si basano sul numero delle denunce presentate, ma nella top venti delle province con più denunce non ne compare alcuna del sud Italia, dove invece i fenomeni delinquenziali hanno ancora purtroppo una grande diffusione. La prova provata sono casi come quello di Vibo Valentia o di Napoli, per non parlare più in generale di Calabria e Campania, ma anche di altre realtà del paese in cui ancora i poliziotti si misurano con una ferocia criminale senza pari, e con una sottocultura dell'illegalità che ancora vede alcuni vivere sotto il giogo dell'antistato e secondo una mentalità che non spinge i cittadini a stare incondizionatamente dalla nostra parte. Cosa che si aggiunge, oltre tutto, a una triste 'assuefazione' alla criminalità e ai reati predatori e a una sicurezza percepita sempre più scarsa, che purtroppo non di rado spinge a non denunciare. Forse in Italia calano i reati di gravità universalmente riconosciuta, come gli omicidi, ma imperversano i reati più odiosi che comprimono la libertà dei cittadini, e comunque quella che semplicisticamente viene definita 'microcriminalità' è in realtà ciò che più mette in discussione la vivibilità quotidiana del paese. La verità è che per la sicurezza degli italiani, reale e percepita, perché le loro giornate scorrano serene per le strade, perché le loro case e le loro proprietà siano vigilate, perché bambini anziani e famiglie possano vivere con fiducia e serenità ogni parte della loro giornata dentro e fuori casa, avvertendo la reale vicinanza e prossimità delle Forze dell'ordine, servono molti più uomini, e con un'età molto più bassa, e molti più mezzi. Rispetto al passato, al di là di ogni statistica possibile, possiamo contare su numeri e dotazioni decisamente inferiori e, inevitabilmente, anche la presenza sul territorio è ridotta. Non si possono fare le stesse cose con meno mezzi, e questo è un fatto".

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia, dopo la pubblicazione dall'Indice della Criminalità elaborato dal Sole 24 Ore su dati forniti dal Ministero dell'Interno relativi al 2017.