Tripodi: “In Calabria Forza Italia è un partito vivo”

"In Calabria Forza Italia è un partito vivo e leader del centrodestra, lo dimostrano i fatti, dopo gli ottimi risultati delle ultime politiche e delle amministrative del maggio scorso, arriva un'altra esaltante vittoria al Comune di Tropea dove Mimmo Macri, coordinatore cittadino azzurro, e' il nuovo sindaco con oltre il 40% di consensi, sotto la regia dell'amico Sen. Giuseppe Mangialavori al quale va un caloroso plauso per aver reso ciò possibile". Lo afferma Maria Tripodi deputato e Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia Calabria. "Tutto questo -aggiunge - fa ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, i nostri giovani sono nelle piazze tra la gente come dimostrano anche le ultime iniziative del weekend a Reggio e Cosenza".

Dettagli Creato Lunedì, 22 Ottobre 2018 13:54