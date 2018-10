Leopolda, la delegazione calabrese parla di Sud

In un contesto di partecipazione e grande vitalità, ha preso il via a Firenze l'appuntamento della Leopolda, alla quale stanno prendendo parte tanti dirigenti, eletti e amministratori del Pd. A breve, prenderà il via il tavolo di discussione dedicato al Sud e che sarà coordinato dal senatore del Pd, Ernesto Magorno, e al quale parteciperanno fornendo la loro diretta testimonianza il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, e il sindaco di Soverato, Ernesto Alecci. La discussione si concentrerà sulle politiche per il Mezzogiorno dell'attuale Governo per poi analizzare le grande potenzialità espresse dal Sud Italia.

