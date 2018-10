Menniti (Pd): "Bene Mammoliti segretario Cgil Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia"

"L'indicazione di Raffaele Mammoliti a primo segretario della Cgil area vasta Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia è un passaggio molto significativo per la storia del sindacato e certifica un impegno sempre coerente del neo segretario. Il processo di unificazione territoriale messo in campo dal sindacato merita un riconoscimento pubblico ed è significativo di un giusto approccio da parte della Cgil nella organizzazione delle sue funzioni sul territorio. A Mammoliti vanno i nostri auguri di buon lavoro e la piena disponibilità a un lavoro congiunto da svolgere a servizio delle nostre comunità". Lo afferma in una nota Antonio Menniti, segretario Pd circolo "Lauria".

Dettagli Creato Sabato, 20 Ottobre 2018 10:58