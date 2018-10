Siclari (FI): “Di Maio denuncia se stesso”

"Stanno sfiorando il ridicolo. Di Maio denuncia la manina della famiglia Adams o se stesso? Quel documento è uscito dal Consiglio dei Ministri, un atto firmato e approvato".

Lo ha dichiarato il senatore di Forza Itala Marco Siclari sottolineando che:" Di Maio dovrebbe avere più rispetto per l'intelligenza dei cittadini e per le istituzioni perché ha un ruolo importante e non si sta dimostrando all'altezza", ha concluso il senatore azzurro.

Dettagli Creato Giovedì, 18 Ottobre 2018 17:56