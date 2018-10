“Calabresi in movimento tour” si concluderà il 31 ottobre a Reggio Calabria

Ha fatto tappa a Catanzaro, Crotone e Cosenza, il "Calabresi in movimento tour" organizzato dall'omonimo movimento politico fondato da Gaetano Campolo. Lo riferisce un comunicato della formazione politica. "La politica soprattutto in Calabria e' diventata un argomento scomodo: i calabresi non ne possono piu' di gestioni scellerate, con scelte di partito dettate da Roma o Milano oggi, e da Firenze ieri. Calabresi in Movimento nato meno di un mese fa, invece, e' riuscito ad accendere una luce, una speranza infatti sono state oltre 50 le presenze nei primi meeting a Catanzaro, Crotone e Cosenza, occasione per conoscere di persona Gaetano Campolo e Antonino Calabrese, appena nominato capo referente regionale". Si legge in un comunicato. "Nelle prossime settimane - riporta ancora il comunicato - subito dopo i meeting di Lamezia Terme e Vibo Valentia, il 20 ottobre, saranno ufficiali anche le nomine dei capi referenti cittadini cosi da formare il primo direttivo che vedra' una riunione regionale dei dirigenti di Calabresi in Movimento. Il tour si concludera' a Reggio Calabria il 31 ottobre all'hotel Excelsior alla presenza del presidente onorario, il filosofo Diego Fusaro".

